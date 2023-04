SEP: Estos son los puentes y días festivos de abril.

Las vacaciones de Semana Santa recién iniciaron y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país disfrutarán de 17 días de descanso, por lo que volverán a las aulas hasta el próximo 17 de abril, así lo estipula el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Se adelantaron este año las vacaciones de Semana Santa?

Los alumnos saldrían de vacaciones a partir del próximo 3 de abril; sin embargo, se adelantaron un poco y comenzaron desde ayer 31 de marzo debido el Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa? De acuerdo con el calendario de SEP, las vacaciones de Semana Santa llegarán a su fin el viernes 14 de abril, por lo que millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país, deberán regresar a clases el lunes 17 de abril.

¿Cuándo son los próximos puentes y días festivos de abril?

Aunque las vacaciones recién comenzaron, algunos padres de familia y alumnos han comenzado a preguntarse cuándo serán los próximos puentes y días festivos señalados en el calendario escolar de SEP para el mes de abril.

Para fortuna de ellos, en abril todavía habrá días en los que no tendrán clases, por ejemplo, el viernes 27 de abril debido al Consejo Técnico Escolar que se realiza el último viernes de cada mes. Pero eso no es todo, también habrá días festivos, como el 30 de abril, Día del Niño, aunque en esta ocasión no se suspenderán las clases, así que únicamente será el último viernes 27.

¿Cuáles son los días oficiales o de descanso en 2023 para estudiantes de la SEP?

Estos son los próximos días de asueto marcados en el calendario escolar: