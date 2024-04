Sergio Mayer Mori revela que la relación con su ex, Natália Subtil, es bastante cordial

Sergio Mayer Mori celebra que la relación entre él y su expareja y madre de su hija Mila, Natália Subtil, sea cordial y de respeto después de que años atrás ambos entablaron una batalla mediática por la manutención de la pequeña, situación que afortunadamente no llegó a términos legales. Escuche usted por qué.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Sergio Mayer Mori declaró que “siempre ambos hemos querido lo mejor para Mila y eso es lo que nos ha ayudado también a poder ver eso por encima de cualquier otra cosa”.

Te puede interesar: Familia Octavio Ocaña se amparó tras reducción de pena de un involucrado en su muerte

De igual modo, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer destacó que su hija Mila ya tiene ocho años y está bastante grande. “Ya va a cumplir ocho años y está gigante, pero muy linda”, recalcó.

También te puede interesar: María Antonieta de las Nieves ya decidió cuándo dirá adiós al escenario

¿Qué dijo sobre las polémicas que lo han acompañado en su corta carrera? Enfocado en su carrera musical y con una mayor madurez personal, Sergio Mayer Mori asegura que entiende que los escándalos y las polémicas lo persigan debido a su vida pública.

“Hoy en día ya no es un tema que a mí me pese, ni mucho menos. Antes si era como si estaban hablando de mí y más si son cosas que no son ciertas, hay una impotencia como muy fuerte que uno necesita trabajar y te da esa ansiedad de decir; ‘Oye pero ¿por qué?’ O sea, una cosa es que estén diciendo cosas de mí y otra cosa es que estén diciendo cosas nada más por decir, y obviamente eso fue muy difícil poder lidiar con eso en su momento”, agregó.

Te puede interesar: Captamos a Michelle Salas y su esposo en reunión tras concierto de Luis Miguel

“Hoy en día ya es muy diferente y obviamente entiendo también que es parte de estar en esta carrera y perseguir lo que estoy persiguiendo y pues bueno, verlo con la mejor cara posible”, acotó Mayer Mori.

Finalmente, confirmó que su nombre artístico será ‘Mori’. “Voy a estar haciendo una presentación en el Cantoral, casi 2 horas y entre 20 y 22 canciones de mi autoría y estoy muy emocionado”.