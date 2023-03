Sergio Mayer asegura que es víctima de brujería tras mala suerte.

Luego de algunas semanas de ausencia de las cámaras, Sergio Mayer reapareció durante un encuentro de medios con motivo de la obra de teatro en la que participa.

Entre los temas de los que habló, el actor reveló que cree que pudo haber sido víctima de brujería para que no se realizaran varios de sus proyectos.

“Es difícil, no nada más con Garibaldi, me pasó también con Solo para mujeres, cuando hice el reencuentro con Garibaldi, Charly recayó en el alcohol, luego Xavier tuvo un accidente, lo atropellaron en la moto, ¿no sé si se acuerdan?, estuvo hospitalizado, le injertaron un pedazo de hueso y fue muy difícil, muy complicado”, dijo a los medios.

Y añadió: “Estábamos a nada de estrenar y esa semana salió lo de la influenza, estuvimos un par de días aislados, y luego cuando lo quise volver a montar, unos tres o cuatro días antes hubo un accidente en el periférico, donde falleció lamentablemente nuestro compañero y amigo Edgar Ponce. Y luego, cuando quise volver a montar Solo para mujeres, un día antes del estreno fue el sismo”.

“Pues a lo mejor, no es que crea mucho en eso, pero no está de más, igual que me la pueda hacer, porque les estoy hablando de hechos, como dos o tres días antes, ha habido acontecimientos que han cambiado incluso en rumbo del país”, cerró.