Sergio Ramos LE TIRA al Real Madrid con su canción nueva canción: ‘CIBELES’

El mítico defensa español, quien es leyenda del Real Madrid y la “Roja”, Sergio Ramos ha demostrado ser un crack dentro y fuera de las canchas, pues ha iniciado oficialmente su etapa como cantante con una su nueva canción titulada ‘CIBELES', donde con un reggaetón lento expresó su sentir contra su antiguo club.

Así como lo lees, aunque actualmente juega para el equipo regiomontano de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos ha emprendido de manera oficial su manera como cantante, pues aunque ha participado en algunos proyectos, esta vez lo ha hecho de manera más centrada en él mismo.

¿La nueva canción de Sergio Ramos es una tirada al Real Madrid?

“Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele”, así empieza la canción que ha marcado una nueva etapa del futbolista de 39 años e inmediatamente han surgido teorías en redes de que esta canción estaría dedicada al club con el que se consagró en lo más alto del fútbol: el Real Madrid.

Ramos militó para el conjunto blanco por 16 temporadas donde se consagró como un ídolo, llegando procedente del Sevilla, en poco tiempo se hizo de los jugadores favoritos de la afición, lo que le valió para llegar a ser el capitán del conjunto merengue.

Por si fuera poco, esta canción llegó junto con su video oficial el cuál ilustra la triste letra de la canción, misma que muestra algunos de los mejores momentos durante su estancia en el club merengue.

Un adiós que le marcó de por vida

Aunque ya van cuatro años de que “La Casa Blanca” hizo oficial la salida del jugador, pareciera que esto aún duele en el haberse ido de Madrid, uniendo esa etapa antigua con su nueva carrera, donde tal parece que se ha desahogado.

“Te puse corona, tú me pusiste alas, no sabía que eran solo para que me alejara. Y te miro ahora, sigues igual de bella, que nadie es imprescindible, la vida te enseña. Un partido dura 90', y te di noventa y tres más de la cuenta”, esto como clara referencia a “su agónico gol en la final de Champions League cuando el Real Madrid ganó la décima venciendo a su acérrimo rival, el Atleti.