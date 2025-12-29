Estos son los colores que nunca debes usar para recibir el Año Nuevo

Con la llegada del año nuevo muchas personas buscan atraer prosperidad, buena suerte y energía positiva a través de rituales simbólicos. Uno de los más populares es la elección del color de la ropa para la noche del 31 de diciembre.

Desde la mirada del Feng Shui , los colores no son un simple detalle estético, sino una manifestación directa de los 5 elementos de la naturaleza y la energía que se desea activar. Según esta filosofía oriental, cada tonalidad emite una vibración específica que puede potenciar o bloquear determinados aspectos de la vida.

Por eso, al momento de recibir el 2026, no todos los colores son recomendables, ya que algunos pueden atraer estancamiento, mala suerte o desequilibrios energéticos. Estos son los tonos ideales para vibrar con la energía de la renovación y manifestar de una forma consciente los objetivos personales y deseos.

Los 4 colores que no se deben usar para Año Nuevo, según el Feng Shui

El negro es uno de los tonos menos aconsejados para esta fecha. En Feng Shui representa el elemento agua en su faceta más profunda, asociada al duelo, la introspección y el cierre de ciclos. Usarlo en exceso puede reforzar energías de carga emocional o estancamiento, poco alineadas con la apertura que simboliza el inicio de un nuevo año.

El gris también se considera poco favorable. Refleja neutralidad, falta de impulso y estancamiento energético, lo que puede traducirse en un año con avances lentos o sin claridad de rumbo. De manera similar, el marrón oscuro, vinculado a una tierra pesada, puede potenciar la sensación de rutina y falta de movimiento.

Otro color que genera debate es el azul oscuro, ya que refuerza el elemento agua. Si bien no es negativo en sí mismo, usarlo en exceso durante Año Nuevo puede intensificar emociones profundas, dudas o miedos, en lugar de activar la energía expansiva que se busca para comenzar un nuevo ciclo.

Feng Shui: los 5 colores más adecuados para atraer buena energía en 2026

Entre los tonos más recomendados por el Feng Shui se encuentra el rojo: símbolo de vitalidad, protección y buena fortuna. Asociado al elemento fuego, este color ayuda a activar la energía, atraer oportunidades y fortalecer la confianza personal. Por eso es uno de los más elegidos para recibir el Año Nuevo.

El dorado y el amarillo representan la abundancia, el éxito y la claridad mental. Vinculados al elemento tierra, favorecen la estabilidad económica y el crecimiento personal. Por su parte, el verde, asociado a la madera, simboliza renovación, salud y nuevos comienzos. Es ideal para quienes desean iniciar proyectos o cambios importantes.

El blanco, usado con moderación, también puede ser positivo, ya que representa pureza y orden energético desde el elemento metal. En Feng Shui, su correcta combinación ayuda a cerrar ciclos y dar paso a nuevas intenciones, siempre que no se use de forma predominante.