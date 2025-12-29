8 modelos de uñas acrílicas que están de moda y fueron las más pedidas en 2025 en Europa

La temporada de fiestas y celebraciones todavía no termina. Por eso, si quieres apostar por uñas acrílicas , pero no sabes cuáles elegir, quizá estos modelos que están de moda y que fueron los más pedidos en 2025 en Europa te sirvan de inspiración.

Según la revista Hola!, estos diseños destacaron en los salones de belleza de Madrid, España, porque son originales, discretos y, al mismo tiempo, arriesgados, marcando una nueva tendencia que incluso podría mantenerse durante los próximos meses.

El estilo ‘babyboomer’: Aunque luce clásico y anticuado, nunca pasa de moda. Además, es muy sencillo de hacer, solo necesitas tonos rosas y blancos.

Este estilo de uñas no pasa de moda porque son fáciles de hacer.|(ESPECIAL/CANVA)

Uñas tipo francesas ‘reinventadas’: un nuevo modelo en donde se usa el estilo francés con líneas más finas y marcadas con forma redonda.

un nuevo modelo en donde se usa el estilo francés con líneas más finas y marcadas con forma redonda. De puro acrygel : Nadie imaginaría que este diseño de pasta sin mucho color podría llamar la atención de miles europeos. Es sencilla, natural y brillante.

: Nadie imaginaría que este diseño de pasta sin mucho color podría llamar la atención de miles europeos. Es sencilla, natural y brillante. El estilo ‘Babyboomer’ con neón: Al diseño clásico se le añaden colores brillantes neón de media uña hacia la punta.

Date inspiración con estas ideas de uñas acrílicas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Al diseño clásico se le añaden colores brillantes neón de media uña hacia la punta. Uñas prenavideñas: Lucen elegantes y costosas, pero realmente son muy sencillas. Llevan una base del diseño francés tradicional, pero con un difuminado y una línea blanca hacia el resto de la uña. Otra línea dorada para complementar.

Los 3 diseños de uñas más pedidos porque son hermosos

Diseño Minimalista : “Menos es más” es el lema de estos diseños. La idea es poner colores neutros en el fondo, para luego agregar detalles o texturas. Expertos en belleza recomiendan poner una media luna blanca en la parte superior, para marcar un brillo falso y destaquen más.

: “Menos es más” es el lema de estos diseños. La idea es poner colores neutros en el fondo, para luego agregar detalles o texturas. Expertos en belleza recomiendan poner una media luna blanca en la parte superior, para marcar un brillo falso y destaquen más. Las texturas ocultas : Si llamar la atención no va contigo, este diseño es para ti. Tiene una base nude con detalles comúnmente en dorado. Son monocromáticos, así que combinan con casi todos los estilos.

: Si llamar la atención no va contigo, este diseño es para ti. Tiene una base nude con detalles comúnmente en dorado. Son monocromáticos, así que combinan con casi todos los estilos. Inspiración en el café con leche: Te encantarán por sus colores terrosos y neutros que simulan el efecto del café cuando se mezcla con la leche.

Las uñas estilo café con leche están de moda.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cuáles modelos de uñas acrílicas serán tendencia en 2026

Ahora bien, si quieres ganarle al tiempo y ponerte unas uñas acrílicas que te duren más tiempo y que puedas lucir en los primeros meses de 2026 sin pasa de moda, la revista Vogue predice que las más famosas serán las uñas con ‘efecto perla’, es decir, que simulan el color y brillo de las perlas.