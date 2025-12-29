Yolanda Andrade comparte video tras versión de secuestro

En los últimos días ha rondado el fuerte rumor de que el cuñado de Yolanda Andrade , Sergio Araiza, la tenía supuestamente secuestrada y le controlaba todo el dinero, generando fuertes comentarios al respecto y críticas sobre dicha situación.

Sin embargo, después de una larga espera, la conductora ya habló al respecto, dejando en claro qué es lo que está ocurriendo y eliminando todo tipo de chismes. Te contamos qué fue lo que comentó al respecto la celebridad.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Durante mucho tiempo, Sergio Araiza estuvo en el ojo del huracán; el cuñado de Yolanda Andrade, junto a la hermana de la conductora, Marilé Andrade, estaban siendo acusados de secuestrar a la celebridad, comentarios que fueron dados a conocer por el conductor Gustavo Adolfo Infante.

Dichas declaraciones generaron todo tipo de rumores, donde se aseguraba que la tenían privada de la libertad y que no tenía acceso al dinero. En la cuenta de Instagram de Marilé Andrade, se subió un video donde vemos que la conductora detalla que su cuñado no controla su dinero ni los medicamentos que consume.

Básicamente, dejó en claro que ella mantiene una buena relación con la pareja de su hermana, eliminando todos los rumores sobre el supuesto secuestro. Ante las declaraciones, los internautas se mostraron tranquilos al respecto, al saber que se encuentra en buenas condiciones. Además, Sergio Araiza pidió que se dejaran de hacer esos comentarios y noticias amarillistas.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Lamentablemente, la reconocida conductora sufre de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que afecta dificultades al hablar, respirar, tragar y moverse, modificando la voz; así lo explica la Biblioteca Nacional de Medicina. Padecimientos que con el paso del tiempo van a aumentar notablemente.

Ahora que ya se sabe que el cuñado de Yolanda Andrade no la ha secuestrado, ha dejado a todos calmados, ya que implica que su salud se mantiene estable, gracias al cuidado de su familia. Eliminando los chismes de que controlan su dinero y su medicación.