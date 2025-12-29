Lorena Herrera habla de las consecuencias que ha sobrellevado por su vida fitness

Lorena Herrera es una actriz y modelo mexicana que a sus 58 años presume una silueta envidiable, figura que ha mantenido gracias a la vida fitness que mantiene desde hace años, implementando rutinas de ejercicio y alimentaciones especiales para lucir espectacular.

Aunque esa vida saludable le ha permitido lucir espectacular, ha detallado que le ha generado importantes consecuencias que han sido atendidas en el hospital. Te detallamos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué ha pasado con Lorena Herrera?

Lorena Herrera desde sus redes sociales se ha encargado de presumir un cuerpo envidiable, mostrando unas piernas y abdomen tonificado y una silueta delgada. Aunque pocas veces ha hablado sobre su vida fitness, ha dejado en claro que ha sido indispensable para mantener su figura, un hábito diario que no puede faltar en su rutina.

Sin embargo, no todo ha sido perfección, puesto que la reconocida artista en una entrevista publicada por De Primera Mano, detalló el episodio que vivió en su vida, donde detectó dos hernias en el abdomen, debido al gran peso que cargaba la celebridad, teniendo que ser sometida a delicadas cirugías.

Ante esto, detalló que ella al ir al gimnasio ve a jóvenes mujeres cargando grandes cantidades de peso, y que posiblemente ahora no pasa nada, pero que conforme pasan los años salen a la luz importantes problemas de salud, invitando a la reflexión a todas las personas que hacen grandes cantidades de ejercicio y sus fuertes consecuencias.

¿Quién es la actual pareja de Lorena Herrera?

Aunque la actriz vivió consecuencias terribles, parece que ya todo se mantiene estable en sus redes sociales, siguiendo con una vida fitness, pero sin poner en riesgo su integridad; se ha encargado de compartir los nuevos proyectos en los que ha salido y los viajes que ha realizado a otras partes del mundo.

Incluso, ha subido videos donde la vemos junto a su cónyuge Roberto Assad, un actor y deportista, quien se destaca por participar en múltiples concursos de fisicoculturismo, a los que ha acudido Lorena Herrera para apoyarlo.