Filtran el último mensaje de Brigitte Bardot antes de su muerte

Este domingo 28 de diciembre el mundo del espectáculo se vio impactado al conocerse la triste noticia sobre el fallecimiento de Brigitte Bardot. La actriz francesa tenía una amplia trayectoria en el cine internacional pero también un fuerte compromiso con el bienestar de los animales por lo que su legado ha marcado a millones de personas.

Venga La Alegría | Programa 29 de diciembre Parte 1 | Los escándalos más sonados del 2025 y predicciones para los famosos en 2026

Mientras el mundo aun despide a la famosa actriz, en las redes sociales destacan el último posteo que realizó en las plataformas digitales. Brigitte Bardot dejó una muestra más de sus convicciones y su noble corazón, un día antes de su fallecimiento.

¿De qué murió Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot tenía 91 años de edad y ya había visitado en reiteradas oportunidades hospitales y centros asistenciales. En 2023, la actriz había sido hospitalizada tras sufrir un cuadro de insuficiencia respiratoria y, semanas atrás, ya se habían difundido rumores sobre su muerte.

Ahora, tras conocerse su deceso, se confirmó que Brigitte Bardot había sido intervenida quirúrgicamente en una clínica privada debido a una patología severa, la cual no trascendió.

¿Cuál fue el último mensaje de Brigitte Bardot?

Aunque Brigitte Bardot no tenía redes sociales a su nombre, si se comunicaba a través de las plataformas digitales de la “Fundación Brigitte Bardot para el Bienestar y la Protección de los Animales”, que creó en 1986, tras retirarse del mundo de la actuación. A través de esta, hizo su último posteo el pasado sábado 27 de diciembre con un video y un mensaje muy especial.

“Dale una oportunidad a Urphé, 2 años”, remarca el posteo compartido en las redes sociales y acompañado por un video en el que puede verse a Brigitte Bardot acariciando a un perro doberman para el cual solicitaba una familia adoptiva. “La Fundación busca una familia urgente. Una familia que quiere darle una oportunidad a un perro condenado cuya salud se está deteriorando”, precisa la publicación.

Así, Brigitte Bardot dejó ver en su último posteo su vocación de servicio y su amor y lucha por el bienestar de los animales. La actriz no solo será recordada por su paso por la gran pantalla, sino por la conciencia y compromiso que demostró por los que no tienen voz.