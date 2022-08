Este es el nuevo tema de Nodal, ¿será para Cazzu o Belinda?

Christian Nodal se ha mantenido en el ojo del huracán desde que anunció el fin de su relación con Belinda por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas ya que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero también por los pleitos y escándalos que protagonizó en redes sociales.

Christian Nodal se presentó en Chiapas e interactuó con su público.

En los últimos meses el sonorense ha acaparado los reflectores gracias a su relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, cantante argentina con la que el intérprete de “Vivo en el 6” y “Botella tras botella” se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

Los pleitos y polémicas parecen haber quedado en el pasado para Nodal, ya que desde que sale con Cazzu las aguas se han calmado en la vida del cantautor mexicano y únicamente se ha limitado a presumir su romance.

Hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para negar o confirmar su relación; sin embargo, los hechos hablan por sí solos y han sido muchas las muestras de afecto que ambos se han dado frente a las cámaras, incluso se habla de que estarían buscando casa en Argentina y que estarían planeando su boda, así como que la cantante de trap está embarazada.

¿Tendrá dedicatoria especial la nueva canción de Nodal? A través de TikTok se ha revelado un fragmento de la que sería la nueva canción de Christian Nodal, la cual habla de desamor, por lo que muchos aseguran que tiene dedicación especial para la cantante española.

“Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí, no me cuida por las noches solo se burla de mí, aquí yo sigo tomando y voy de mal en peor porque ya me enteré que estás con alguien que te dice que te ama más que yo, sigo perdido en este vacío amor”, versa una estrofa de la canción.

Revelan fragmento de la nueva canción de Nodal y aseguran va dedicada a su famosa exnovia pic.twitter.com/gLWwnEsa1V — Lo + viral (@VideosVirales69) August 5, 2022

Hasta ahora se desconoce el nombre de este nuevo tema, así como su fecha de lanzamiento, aunque muchos aseguran que formará parte del nuevo material discográfico del sonorense “Foraji2”.

Lo que pudo ser entre Nodal y Belinda

Ayer 4 de agosto, los fanáticos de Nodal y Belinda recordaron la velada que la expareja tuvo el pasado 4 de agosto de 2021 con motivo de su primer aniversario, ya que habrían cumplido dos años de noviazgo.