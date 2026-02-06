Así puedes evitar que WhatsApp guarde fotos y videos automáticamente

Una de las razones por las cuales WhatsApp se ha vuelto la aplicación más utilizada en México y muchas partes del mundo deriva de la facilidad para que dos o más personas se conecten sin importar su distancia, y esto tiene que ver con el método de comunicación que la aplicación maneja respecto a sus competidores.

Bajo este contexto, un punto a detallar que no es del agrado de muchas personas es que WhatsApp descarga en automático aquellos videos y fotos que los contactos reciben de las personas que tienen agregadas. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer el método para evitar que esto ocurra a partir de ahora.

¿Cómo evitar que WhatsApp guarde automáticamente fotos y videos?

Lo primero a tener en cuenta es que la función de guardar fotos y videos viene activada automáticamente en el perfil de WhatsApp, aunque existe una forma fácil y sencilla de desactivar esta herramienta que, a su vez, te permitirá ahorrar espacio de almacenamiento mediante el contenido que no deseas tener en tu dispositivo.

Si cuentas con un dispositivo Android, lo primero que debes hacer es abrir WhatsApp y dirigirte al apartado de Ajustes y Chats, el cual se encuentra en la parte superior derecha. Una vez aquí, deberás seleccionar la opción “Visibilidad de archivos multimedia” y desactivar la función mediante el deslizador del interruptor.

Ahora bien, si cuentas con un dispositivo iOS, el método consiste en ingresar a tu cuenta de WhatsApp y buscar el apartado de Configuración. Después de dar clic en la zona de Chats, lo único que tendrás que hacer es desactivar la opción “Guardar en Fotos”. Este movimiento también funciona en chats grupales con amigos, familiares o compañeros de trabajo.

¿WhatsApp comenzará a cobrar a sus usuarios?

Rumores en redes indican que WhatsApp comenzará a colocar anuncios en los perfiles de los usuarios como ocurre con otras aplicaciones como Facebook e Instagram. De ser cierto este rumor, no se descarta que la app de Meta tenga una suscripción mensual con la cual aquellas personas que no deseen ver anuncios paguen por este hecho, algo que, sin embargo, no está confirmado hasta ahora.