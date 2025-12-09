Cómo identificar un billete falso de 500: las señales para asegurar tus compras de Navidad

Durante la temporada navideña aumenta el movimiento de dinero en efectivo, y con ello, el riesgo de recibir billetes falsos sin darte cuenta. Por eso es fundamental conocer las señales que distinguen a un billete auténtico de 500 pesos. Este sencillo método de verificación te permitirá revisarlos de forma rápida y segura antes de realizar cualquier compra, evitando contratiempos y protegiendo tu bolsillo en estas fechas.

Según el Banco de México, en años anteriores se registraron 284,643 billetes falsificados, siendo los de 500 y 200 pesos los más afectados. Sin embargo, este tipo de fraude sigue siendo una realidad en el país, por lo que mencionaron algunas advertencias a tener en cuenta para identificar aquellos adulterados.

Los elementos que puedes detectar al tocar, ver o distinguir con el movimiento con un billete falso

Textura: puedes percibir un billete falso con solo tocarlo, ya que los billetes auténticos están fabricados con algodón y polímero, mientras que los falsos están hechos con papel bond.

Ventana transparente: es una parte transparente del billete que se hace con polímero y en la que puedes encontrar algunos elementos de relieve.

es una parte transparente del billete que se hace con polímero y en la que puedes encontrar algunos elementos de relieve. Registro perfecto: revisa el anverso de tu billete a contraluz, deberás notar unos elementos impresos, luego checa el reverso donde deben ubicarse los complementos. Por ejemplo, puede percibirse un mapa de México y una rosa de los vientos.

Folios: en los billetes hay dos folios de manera horizontal y vertical que deben coincidir, de lo contrario podría tratarse de una falsificación.

en los billetes hay dos folios de manera horizontal y vertical que deben coincidir, de lo contrario podría tratarse de una falsificación. Hilo microimpreso e hilo de seguridad: pueden tener alguno de los dos o ambos y cruzan verticalmente las unidades. En el primero puedes ver la denominación y en el segundo una línea de un milímetro aproximadamente.

|Banxico

Marca de agua: es una imagen que se puede ver por ambas caras del billete. Algunas unidades falsas cuentan con marca de agua, pero en los originales se distinguen tonalidades y detalles en la imagen.

Denominación multicolor: algunos billetes contienen pequeños números en su interior que cambian de color si lo inclinas.

algunos billetes contienen pequeños números en su interior que cambian de color si lo inclinas. Elemento que cambia de color: este cambia dependiendo de la denominación (Si es de $20, 50, $100 pesos, etc.) y se vuelve visible al ver un billete de frente e inclinarlo un poco.

Hilo 3D e hilo dinámico: este hilo aparece como una línea punteada, al moverlo pueden verse caracoles y con el hilo dinámico puedes ver cómo los números se desplazan.

¿Qué hacer con un billete falso?

Si finalmente confirmaste que tienes uno o más billetes falsos, no lo utilices para pagar. Deberás acudir a cualquier sucursal de banco y entregarlos, y la institución bancaria se encargará de enviar la unidad al Banxico para analizarlo y determinar su autenticidad.

Para evitar tenerlo en las manos, las autoridades recomiendan aprovechar los servicios digitales que te ofrece una cuenta digital, tal como los pagos en línea o transferencias bancarias. Estas alternativas de pago protegen tu dinero, tus datos bancarios y tu información personal.