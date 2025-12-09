Cómo identificar un billete falso de 500: las señales para asegurar tus compras de Navidad
Aprender a reconocer las características de un billete auténtico puede evitarte fraudes durante la temporada navideña. Estas señales te ayudarán a verificarlos.
Durante la temporada navideña aumenta el movimiento de dinero en efectivo, y con ello, el riesgo de recibir billetes falsos sin darte cuenta. Por eso es fundamental conocer las señales que distinguen a un billete auténtico de 500 pesos. Este sencillo método de verificación te permitirá revisarlos de forma rápida y segura antes de realizar cualquier compra, evitando contratiempos y protegiendo tu bolsillo en estas fechas.
Según el Banco de México, en años anteriores se registraron 284,643 billetes falsificados, siendo los de 500 y 200 pesos los más afectados. Sin embargo, este tipo de fraude sigue siendo una realidad en el país, por lo que mencionaron algunas advertencias a tener en cuenta para identificar aquellos adulterados.
Los elementos que puedes detectar al tocar, ver o distinguir con el movimiento con un billete falso
- Textura: puedes percibir un billete falso con solo tocarlo, ya que los billetes auténticos están fabricados con algodón y polímero, mientras que los falsos están hechos con papel bond.
- Ventana transparente: es una parte transparente del billete que se hace con polímero y en la que puedes encontrar algunos elementos de relieve.
- Registro perfecto: revisa el anverso de tu billete a contraluz, deberás notar unos elementos impresos, luego checa el reverso donde deben ubicarse los complementos. Por ejemplo, puede percibirse un mapa de México y una rosa de los vientos.
- Folios: en los billetes hay dos folios de manera horizontal y vertical que deben coincidir, de lo contrario podría tratarse de una falsificación.
- Hilo microimpreso e hilo de seguridad: pueden tener alguno de los dos o ambos y cruzan verticalmente las unidades. En el primero puedes ver la denominación y en el segundo una línea de un milímetro aproximadamente.
- Marca de agua: es una imagen que se puede ver por ambas caras del billete. Algunas unidades falsas cuentan con marca de agua, pero en los originales se distinguen tonalidades y detalles en la imagen.
- Denominación multicolor: algunos billetes contienen pequeños números en su interior que cambian de color si lo inclinas.
- Elemento que cambia de color: este cambia dependiendo de la denominación (Si es de $20, 50, $100 pesos, etc.) y se vuelve visible al ver un billete de frente e inclinarlo un poco.
- Hilo 3D e hilo dinámico: este hilo aparece como una línea punteada, al moverlo pueden verse caracoles y con el hilo dinámico puedes ver cómo los números se desplazan.
¿Qué hacer con un billete falso?
Si finalmente confirmaste que tienes uno o más billetes falsos, no lo utilices para pagar. Deberás acudir a cualquier sucursal de banco y entregarlos, y la institución bancaria se encargará de enviar la unidad al Banxico para analizarlo y determinar su autenticidad.
Para evitar tenerlo en las manos, las autoridades recomiendan aprovechar los servicios digitales que te ofrece una cuenta digital, tal como los pagos en línea o transferencias bancarias. Estas alternativas de pago protegen tu dinero, tus datos bancarios y tu información personal.