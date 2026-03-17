Guía paso a paso para leer los mensajes de WhatsApp sin que aparezca el “visto”

Ya sea por buscar que no te “vigilen”, por deambular por la aplicación sin ningún problema o simplemente porque no deseas ser molestado, son muchas las personas que tienen activado el método de leer los mensajes de WhatsApp sin que se muestre el “visto”. ¿Qué debes hacer para formar parte de esta comunidad?

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más importantes dentro del país, pues además de servir como un vínculo de comunicación entre los amigos, novios o familiares, también se ha vuelto fundamental en distintos modelos de trabajo para que jefes y trabajadores se mantengan comunicados.

¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que aparezca el “visto”?

Si lo que quieres es leer los mensajes sin que aparezca la doble palomita en los chats de WhatsApp, la clave está en utilizar el widget que se puede colocar en la pantalla de inicio del teléfono, pues es desde ahí en donde podrás leer los mensajes sin que tengas la necesidad de entrar a la aplicación.

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@ivan.tutoriales Cómo hacer que no sepan cuando leí un mensaje en WhatsApp. ♬ sonido original - Iván Tutoriales

Con este widget podrás enterarte de lo que tus amigos o compañeros escriben sin la necesidad de abrir el mensaje, lo cual hará que no se activen las conocidas “palomitas azules”. Con ello, es posible ver más de un mensaje a la vez mientras continúas con tu día sin la necesidad de ser molestado.

¿Cómo quitar las palomitas azules de WhatsApp?

Si este método no te resulta efectivo o te parece muy difícil de realizar, siempre está la posibilidad de desactivar las confirmaciones de lectura, también conocidas como palomitas azules, desde el menú de privacidad de la aplicación, la cual es la forma más sencilla de lograr tu cometido.

Lo primero que tienes que hacer es abrir tu WhatsApp para, posteriormente, seleccionar la opción de Ajustes. Una vez aquí, tendrás que entrar en Cuenta y dar clic en el botón de Privacidad, el cual hará que, una vez que desactives las confirmaciones, ya no tengas molestias con este apartado.