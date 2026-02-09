Así puedes recuperar los chats borrados de WhatsApp con este sencillo truco

WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada que hay en México y en una de las más usadas a nivel mundial, por lo que claramente ha buscado atraer a más usuarios a lo largo de los últimos meses a través de trucos y métodos que ayuden a que la experiencia de la persona sea cada vez mejor y más placentera.

Ante esta situación, dentro de sus últimas actualizaciones WhatsApp hizo más hincapié en la forma en cómo recuperar aquellos chats que has borrado por accidente o en un momento de tristeza o enojo. Si quieres conocer más respecto a cómo recuperar estos mensajes que ya no tienes contigo, entonces quédate aquí.

¿Cómo recuperar los chats borrados de WhatsApp?

Si lo que quieres es recuperar los mensajes que has borrado mediante WhatsApp, la forma más sencilla y, a su vez, oficial de la plataforma es a través de la desinstalación y reinstalación de la aplicación, lo cual permitirá que se restaure una copia de seguridad previa en el apartado de Google Drive tanto en Android como en iPhone.

Para ello, lo primero que tienes que hacer es verificar este método a través del apartado de Ajustes y después Chats. Aquí, saldrá la opción de Copia de Seguridad, misma que te ayudará a tener una copia anterior a la eliminación del chat que acabas de borrar, lo cual hará que este mensaje se recupere en plenitud.

En este punto, debes tener en cuenta algunas consideraciones. Si no cuentas con la copia de seguridad activada de forma automática, los chats no podrán ser recuperados dado que estos no se almacenan a conciencia en los servidores de WhatsApp. Del mismo modo, los mensajes recibidos después de la última copia de seguridad tampoco se restaurarán.

¿WhatsApp comenzará a cobrar en 2026?

Rumores en redes sociales indican que WhatsApp tendría en mente comenzar a cobrar mensualidades a aquellos usuarios que no deseen observar anuncios en su cuenta personal, hecho que podría ser una realidad con el paso de los meses aunque, vale decir, esta situación no está confirmada -hasta ahora- por la aplicación de Meta.