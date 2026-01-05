Pagan hasta 250,000 por una moneda de 20 pesos por su relación con Veracruz

Las monedas conmemorativas se han convertido en las más buscadas por las y los coleccionistas al interior de la República Mexicana gracias al valor histórico que traen consigo. Un ejemplo de esto es precisamente una moneda de 20 pesos cuya relación con Veracruz es inminente y, a su vez, hace que su valor crezca en internet.

Es precisamente en mercados digitales que esta moneda de 20 pesos, perteneciente a la numismática, tiene un costo de hasta 250,000 pesos. Ante tal situación, luce interesante conocer cuáles son las características principales por las cuales su valor ha crecido tanto en el ambiente digital.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 20 pesos?

La característica principal de esta moneda de 20 pesos, por la cual su dueño exige 250,000 pesos, es el hecho de formar parte de la conmemoración lanzada por el Banco de México hace tan solo unos años. Esta, además, guarda relación con los 500 años de la Fundación del Puerto de Veracruz.

|Mercado Libre

Al formar parte de una colección de monedas conmemorativas emitidas por el Banco de México, los dueños de estas pecunias consideran que su precio puede elevarse a niveles estratosféricos pese a que especialistas en numismática consideran que estos productos tienen un valor máximo de hasta 85 pesos.

En ese sentido, vale decir que esta moneda de 20 pesos de los 500 años de la Fundación de Veracruz cuenta con una forma dodecagonal; es decir, tiene 12 lados. Del mismo modo, tiene una alineación bimetálica y una circulación regular, lo cual indica que su tiraje es elevado y se mantiene en el sistema monetario nacional.

¿Por qué esta moneda de 20 pesos vale hasta 250,000 pesos?

El dueño de esta moneda de 20 pesos , misma que comparte a través de Mercado Libre, no revela detalles extraordinarios por los cuales su precio asciende a 250,000 pesos más que el hecho de ser conmemorativa. Por ende, se recomienda asistir con un experto en numismática antes de realizar cualquier tipo de compra, aunque vale decir que el vendedor ha lanzado otros productos en su cuenta en el pasado reciente.

