¡Listo para gastar! ¿Qué jubilados de la Pensión ISSSTE cobrarán su aguinaldo durante El Buen Fin 2025?

Todo está listo para que las personas al interior de México disfruten de El Buen Fin, un fin de semana que estará cargado de ofertas y promociones en la capital del país y el resto de la República. Ante ello, debes saber que un sector de los afiliados a la Pensión ISSSTE recibirán su aguinaldo precisamente en estos días.

Como sabes, la Pensión ISSSTE es un apoyo económico entregado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado a las personas que, en algún momento, ofrecieron sus servicios al mismo. Curiosamente, será en noviembre cuando un sector de los beneficiarios reciba su aguinaldo precisamente en los días en los que se lleva a cabo El Buen Fin 2025.

¿Qué afiliados de la Pensión ISSSTE recibirán su aguinaldo durante El Buen Fin 2025?

Según detalla El Heraldo de México, un sector de los afiliados a la Pensión ISSSTE recibirán su aguinaldo precisamente el día en que empieza El Buen Fin 2025, por lo que estos podrán gastar parte de su dinero durante este fin de semana en artículos que sean de su interés.

Según lo establecido por la fuente antes mencionada, aquellos trabajadores que forman parte del ISSSTE y que se pensionaron bajo el amparo del Régimen Décimo Transitorio recibirán su primera parte del aguinaldo a lo largo del jueves 14 de noviembre, un día después del comienzo de El Buen Fin.

En este punto cabe aclarar que cada uno de los afiliados recibirá un monto equivalente a 20 días de salario registrado, mientras que la siguiente parte se abonará antes del 15 de enero del siguiente año. Ante ello, podrán utilizar este dinero para solventar sus necesidades durante este periodo de compras, el cuál se programó del 13 al 17 de noviembre del año en turno.

¿Beneficiarios de la Credencial INAPAM recibirán descuentos especiales en El Buen Fin?

Hasta el momento, no se ha confirmado que los adultos mayores que cuentan con su Credencial INAPAM tendrán descuentos especiales durante la época de El Buen Fin 2025 en México. Sin embargo, estos seguirán contando con las promociones que han tenido a lo largo del año en departamentos de salud, comida, ropa y transporte, por citar solo algunos ejemplos.