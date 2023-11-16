¿Habrá descuentos en el Buen Fin con credencial del INAPAM?

Faltan unas horas para que comience el Buen Fin 2023, el cual contará con grandes ofertas, descuentos y opciones de pago; sin embargo, existe la interrogante de si los afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tendrán un descuento adicional.

¿Qué es el INAPAM?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, popularmente conocido como INAPAM, es un organismo público federal, cuyo objetivo se centra en la atención de las personas mayores de 60 años, brindándoles una serie de beneficios que les permiten alcanzar niveles de bienestar y calidad de vida.

Te puede interesar: SAT: ¿Cómo participar en el sorteo de 500 millones de pesos en el Buen Fin 2023?

Este programa busca reducir la desigualdad y la falta de equidad que se vive en la actualidad con la población de esta edad, para que puedan acceder, durante todo el año, a descuentos en alimentación, recreación, transporte, servicios legales, salud y hasta una reducción en el pago del predial y el agua.

También te puede interesar: ¿Cuánto dinero en efectivo me pueden depositar sin que el SAT sea notificado?

¿Tendrán descuentos durante el Buen Fin? Como mencionamos anteriormente, las personas afiliadas al INAPAM se preguntan si recibirán algún descuento adicional durante el Buen Fin. La respuesta es fácil y sencilla, ya que la decisión dependerá de cada comercio.

No obstante, la mayoría de tiendas aplicarán un solo descuento, ya sea el que se otorga por presentar la credencial del INAPAM o el promocional por el Buen Fin, pero no ambos. La persona deberá elegir la opción que más le convenga y se ajuste a sus necesidades.

Te puede interesar: SAT: ¿Es correcto pasar dinero entre tus propias cuentas?

¿Cuándo inicia el Buen Fin 2023?

El Buen Fin es un proyecto del Gobierno en conjunto con la iniciativa privada, que invita a las empresas a ofrecer promociones, para incentivar el consumo entre la población. Durante este periodo, que abarca del 17 al 20 de noviembre, se publican ofertas para la adquisición de bienes, productos y servicios. La mayoría de las tiendas ofrecen descuentos, meses sin intereses y bonificaciones en las compras.

