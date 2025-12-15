Pagan más de 10,000,000 por esta moneda de 20 pesos si tiene estas características

Seguramente has notado cómo algunas personas, que cuentan con pecunias de la numismática, deciden venderlas a elevados precios a través de internet. Sin embargo, esta moneda de 20 pesos que conocerás a continuación destaca por tener un precio que supera los 10,000,000 de pesos.

La numismática es el estudio de las monedas, medallas y billetes que pueden tener un tinte histórico o, bien, sumar características o errores de acuñación que las hacen únicas o difíciles de encontrar. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda de 20 pesos por la cual se piden millones en internet.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 20 pesos?

Lo primero a tener en cuenta es que esta moneda conmemorativa de 20 pesos guarda relación con la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos. Ante ello, vale decir que fue emitida por el Banco de México hace más de dos años, más específicamente el 6 de diciembre del 2023.

Dentro de sus características se vislumbra su diseño dodecagonal, así como una composición bimetálica que la hace rica estéticamente hablando. Sin embargo, su característica principal guarda relación con el águila real y el águila calva, mismas que asemejan la historia de México y Estados Unidos, en el reverso.

De igual modo, el Banco de México explica que esta moneda de 20 pesos forma parte de la Familia C1, por lo que tiene un peso de 12.67 gramos y un diámetro de 30 mm. En el anverso se encuentra el Escudo Nacional Mexicano, mientras que en el reverso figuran las dos águilas mencionadas anteriormente.

¿Por qué esta moneda de 20 pesos vale hasta 13,000,000 en internet?

El dueño de esta moneda de 20 pesos , misma que comparte en Mercado Libre, menciona que su valor asciende a 13,000,000 de pesos por un presunto error en el relieve del águila, misma que la haría única en su especie. No obstante, vale decir que su precio supera cualquier tipo de límite, por lo que antes de realizar alguna compra se recomienda asistir con un experto en numismática.