Pagan hasta 5,000,000 por esta moneda antigua de 50 pesos con estas características

En las redes sociales, así como en algunas páginas digitales, ha comenzado a circular una moneda antigua de 50 pesos que ya no forma parte del mercado económico en México pero que, sin embargo, tiene un valor de hasta 5,000,000 de pesos. ¿Quieres conocer las razones detrás de este hecho?

La numismática se define como el estudio de las monedas, las medallas y los billetes que cuentan con un significado histórico o una connotación actual. No obstante, en este apartado existe un distintivo de compras y ventas, y es precisamente en donde esta moneda de 50 pesos entra gracias a sus características.

¿Cuáles son las características de esta moneda antigua de 50 pesos?

La primera gran características de esta moneda antigua de 50 pesos es que cuenta con el rostro de la diosa mexica Coyolxauhqui, hermana de Huitzilopochtli que es considerada una de las figuras centrales de la mitología mexica, motivo por el cual su pecunia se ha vuelto de las más populares según las y los coleccionistas.

Esta moneda forma parte de la serie más antigua del sistema monetario moderno; es decir, la Familia AA. Dicho esto, la leyenda detrás de Coyolxauhqui, la cual indica que intentó acatar a su madre, hace de esta pecunia una con un valor por demás histórico que muy pocas monedas pueden presumir al interior del país.

Cabe mencionar que este artículo ya se encuentra desmonetizado y tiene una escasez importante en el mundo digital. Dentro de sus características destaca el inicio de su circulación en el año 1982, así como un diámetro de 35 milímetros, un peso estimado de 19.8 gramos, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México.

¿Por qué su dueño pide 5,000,000 por esta moneda antigua?

El dueño de esta pecunia de la numismática, la cual compartió a través de Mercado Libre, explica que el hecho de estar usada y tener un valor histórico tan significativo hace que su precio suba a los 5,000,000 de pesos ; sin embargo, no existe otra prueba clara por la cual el monto sea tan elevado, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de su hipotética compra.