Pagan 850,000 por moneda conmemorativa de 20 pesos que salió en 2021

El mundo de la numismática no deja de crecer y, al menos en México, se espera que el siguiente año traiga consigo la venta de más monedas, medallas y billetes. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda conmemorativa de 20 pesos , misma que tiene un costo de casi 1,000,000 en distintas plataformas digitales.

La moneda conmemorativa de 20 pesos que verás a continuación resalta por ser una de las más bellas estéticamente hablando, de acuerdo con los coleccionistas. Además, cuenta con una serie de características por las cuales algunas personas no tienen reparo en pagar hasta 850,000 pesos. ¿Quieres conocer más de ella?

¿Cuáles son las características de esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

La característica principal de esta moneda conmemorativa de 20 pesos es que cuenta con los rostros de tres personajes vitales en la instauración del México como se conoce actualmente, mismos que son los generales José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, y Vicente Guerrero.

Esta pecunia forma parte de la colección de monedas que el Banco de México lanzó en el año 2021. Dentro de sus características destaca el hecho de ser dodecagonal (12 lados), tener un peso de 12.67 gramos y un diámetro de 30 milímetros. Además, su composición es bimetálica, algo que también interesa a los coleccionistas.

En el anverso de la moneda se muestra el Escudo Nacional mediante la leyenda Estados Unidos Mexicanos en forma de semicírculo. De igual modo, en el reverso aparecen los rostros de los líderes insurgentes, así como la imagen del Ángel de la Independencia en la parte superior izquierda de la pecunia.

¿Por qué su dueño pide 850,000 pesos por ella?

El dueño de esta moneda conmemorativa de 20 pesos , el cual radica en el estado de Tamaulipas, la compartió en Mercado Libre añadiendo que su precio es de 850,000 pesos con IVA incluído. Sin embargo, en esencia no describe errores o características que hagan que su pecunia tenga un precio superlativo en relación a su valor real.