Pensión ISSSTE: ¿Cuándo cae el primer pago del aguinaldo? Esta es la FECHA exacta

A falta de dos meses para que concluya el año, las y los jubilados que forman parte de la Pensión ISSSTE aún esperan el pago correspondiente a diciembre del 2025. Sin embargo, también están a la espera de la primera parte del aguinaldo, la cual está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Como sabes, el aguinaldo es una prestación por ley que se entrega a los trabajadores y a aquellos afiliados a distintos institutos, como lo es el ISSSTE. Ante ello, la pensión se dice lista para repartir millones de pesos en los próximos días. ¿Hay una fecha exacta para ello?

Pensión ISSSTE: ¿Cuándo se entrega el primer pago del aguinaldo?

De acuerdo con lo establecido por el calendario de pagos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el primer pago del aguinaldo correspondiente a la Pensión ISSSTE se realizará durante la primera quincena de noviembre, aunque esta se puede extender hasta el 18 del mes en turno.

Lo anterior sugiere la posibilidad de que las y los adultos mayores que forman parte de este organismo reciban la primera parte del aguinaldo; es decir, un total de 20 días de salario, en medio de El Buen Fin 2025, el cual se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Ante ello, este sector de la población puede aprovechar las ofertas y promociones que habrá durante estos días para adquirir productos y servicios de índole básico o, bien, para subsanar algunas necesidades o deseos que tengan en este cierre del año con miras a Navidad 2025.

¿Qué afiliados a la Pensión ISSSTE recibirán este pago?

Recuerda que no todos los pensionados tienen derecho al aguinaldo, pues solo serán acreedor a este aquellas personas que estén beneficiadas por el ISSSTE a través de la jubilación bajo las leyes pasadas; es decir, vejez bajo la Ley del 97 o por Cesantía en Edad Avanzada.