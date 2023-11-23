¿Te pueden pagar el aguinaldo en especie?

La temporada decembrina se encuentra a la vuelta de la esquina y traerá consigo el tan esperado pago del aguinaldo, prestación a la que tienen derecho todos los trabajadores base, confianza, de planta, sindicalizados, así como aquellos que hayan sido contratados de forma eventual, por obra o tiempo indeterminado, agentes de seguros, empleados de ventas, entre otros; sin embargo, ¿qué pasa si te lo pagan en especie?

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¿Qué es el aguinaldo y cuándo lo dan?

El aguinaldo es un derecho de las y los empleados mexicanos, está establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que establece que “todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo”.

¿Cuál es la multa si no te pagan el aguinaldo?

En caso de que los patrones, empresas o empleadores no paguen el aguinaldo, se harán acreedores a una multa que va de los 18 mil 260 a los 365 mil 200 pesos, respecto al valor de la Unidad de México y Actualización (UMA), la cual determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El pago podrá ser demandado ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Cabe mencionar que las personas afectadas tienen un año para denunciar ante las autoridades el incumplimiento del pago del aguinaldo o su pago en especie.

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¿El aguinaldo se puede pagar en especie? En caso de que el patrón, empleador o empresa alegue dificultades económicas para el pago del aguinaldo y ofrezca compensarlo en especie con algún tipo de mercancía, la ley lo prohíbe expresamente, pues señala que debe ser pagado en efectivo, depósito bancario y con la moneda en curso legal.

Por lo que no está permitido hacerlo en especie, ya sea mediante vales, fichas o cualquier otro tipo de mercancía que pretenda sustituir a la moneda. De igual forma, la ley contempla que no está permitido hacer descuentos al aguinaldo, únicamente si se trata de anticipos a cuenta de dicha remuneración, por motivo de pensión alimenticia.

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