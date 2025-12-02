SEP confirma cambio de horario de clases por el invierno

Debido a las bajas temperaturas que se han producido por la llegada de frentes fríos y masas de aire polar, la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha decidido llevar a cabo un cambio de horario invernal, en algunas escuelas del país.

La decisión se ha tomado debido que buscan proteger la salud de los alumnos y reducir el contagio de enfermedades respiratorias. Debes tener en cuenta la modificación, el tiempo que durará, como así también las escuelas que lo llevarán a cabo.

¿Cuándo cambiará el horario de invierno la SEP?

La modificación se llevará a cabo con el inicio de diciembre y se mantendrá hasta febrero de 2026 que es cuando las temperaturas suelen ser más templadas. La SEP y las secretarías de educación locales, buscan evitar la exposición de la comunidad estudiantil a los efectos de climas extremos durante las primeras y últimas horas del día.

¿Qué estados se verán afectados?

Cabe destacar que las modificaciones en los horarios de entrada y salida, se aplicará principalmente en aquellos estados donde el impacto del frío es mucho más intenso.

La SEP y las autoridades locales, han manifestado que los estados que tendrán ajustes son:



Puebla,

Querétaro.

Tlaxcala.

San Luis Potosí.

Es un cambio no es universal en toda la entidad ya que solo aplica en las escuelas ubicadas en zonas específicas con mayor descenso de temperaturas. Ante esto es que es importante que consultes directamente con la dirección escolar de cada plantel para confirmar la aplicación del horario.

El nuevo horario de la SEP por el invierno se aplicará de la siguiente manera en cada estado

X Estos son los horarios.

Por último, tenemos que decir que además del ajuste de horarios, las autoridades insisten en que se sigan las medidas de prevención como es el uso de ropa abrigadora, cubrebocas y fomentar el lavado de manos para reducir la propagación de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.