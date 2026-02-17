WhatsApp revela en dónde quedan los archivos que han sido eliminados

WhatsApp ha logrado consolidarse como una de las aplicaciones más populares y utilizadas a nivel mundial, y en México no es la excepción. Al interior de la República, la aplicación de Meta atrae a cada vez más usuarios por los distintos métodos de comunicación que tiene, así como a la facilidad que presenta para desarrollar lazos con otras personas.

Dentro de estas ventajas que WhatsApp tiene respecto a los demás está la comunicación con usuarios a través de mensajes, audios, fotos e incluso videos que se pueden mandar en una conversación. Ahora bien, ¿te has preguntado en dónde quedan los archivos que han sido eliminados? Si es así, entonces quédate con nosotros.

¿En dónde quedan los archivos eliminados de WhatsApp?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que los archivos que se suelen borrar de WhatsApp, mismo que incluyen documentos, videos o fotos, se guardan de manera temporal en la carpeta de “Recientes” si cuentas con un dispositivo iPhone, mientras que si tu dispositivo es Android entonces la carpeta tiene como nombre “Media”.

Si cuentas con un dispositivo Apple, los archivos se guardarán solamente si cuentas con la configuración activada, pues de lo contrario estos desaparecerán de manera definitiva si es que decides eliminarlos. Por tal motivo, la única forma de recuperarlos será mediante la copia de seguridad, un punto que debes tener en cuenta.

Bajo este punto, las copias de seguridad no son más que respaldos realizados en la nube que no ocupan un espacio de almacenamiento en el celular, por lo que esta se elimina de forma automática después de 30 días, lo que sugiere un método fácil y sencillo de recuperar los archivos que te han enviado en sencillos pasos.

¿Cómo revisar que tu copia de seguridad de WhatsApp está activa?

Si tu interés es conocer si tu copia de seguridad en WhatsApp está activa, lo único que tienes que hacer es dirigirte al apartado de Ajustes para, posteriormente, ingresar a Chats. Una vez aquí, lo que deberás hacer es seleccionar Copia de Seguridad, dar clic en Guardar y establecer una frecuencia semanal o mensual, según sea tu deseo.