WhatsApp estrena nueva función; ahora es más fácil saber si fuiste bloqueado
Dentro de las constantes actualizaciones que realiza a fin de mejorar la experiencia de sus usuarios, ahora WhatsApp permite saber quién te ha bloqueado.
WhatsApp ha logrado convertirse en la aplicación más importante y utilizada que hay en México, así como una de las más populares a nivel mundial. Ante esta situación, la app constantemente tiene actualizaciones que buscan mejorar la experiencia del usuario a fin de que este invite a más personas a unirse a esta plataforma de Meta.
Dentro de estas actualizaciones, una de las que más ha llamado la atención de propios y extraños tiene que ver con el sencillo método con el cual puedes darte cuenta que fuiste bloqueado por un ser importante para ti. Si quieres conocer más respecto a cómo enterarte de tal situación, entonces quédate con nosotros.
¿Cómo puedes saber que fuiste bloqueado por WhatsApp?
En el pasado, para identificar que una persona te había bloqueado en WhatsApp tenías que hacerlo bajo dos factores, la foto de perfil y la doble palomita azul. Ahora, la aplicación de mensajería instantánea ha ido más allá y, a partir de hace unos días, lanzó una nueva función con la cual puedes saber si alguien te ha bloqueado recientemente.
Se trata del código único que existe entre cada contacto para mantener seguros los chats, mismos que ni siquiera WhatsApp conoce. Cuando este código se rompe y deja de estar de extremo a extremo, entonces esto sugiere que los mensajes enviados ya no llegarán a su destinatario, lo cual indica un bloqueo de parte de este.
Para saber esto, lo único que tienes que hacer es ingresar al chat de contacto de WhatsApp y dar clic en su nombre para, después, desplazarte hacia abajo hasta la sección Cifrado. Aquí, tendrás que seleccionar la opción y, si la persona te ha bloqueado, aparecerá el mensaje “verifica de otra forma”, lo cual indica que ya no formas parte de sus contactos.
¿WhatsApp comenzará a cobrar una mensualidad a partir de este año?
Dentro de los rumores de la plataforma de Meta, uno de los más importantes guarda relación con el interés de WhatsApp por cobrar a sus usuarios una cuota mensual por un servicio Premium, mismo que incluiría, entre otras cosas, stickers exclusivos y más chats fijados. Cabe decir que, hasta el momento, se desconoce el hipotético pago de esta función.