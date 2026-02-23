WhatsApp ofrecerá stickers exclusivos en su versión premium; ¿cuáles son estos?

WhatsApp continúa evolucionando en sus deseos de ser la aplicación más utilizada a nivel mundial y, ante esta situación, ha concedido nuevas y llamativas noticias para sus millones de usuarios, mismos que, a partir de ahora, podrán tener stickers exclusivos a través de la versión premium de la app. ¿Quieres conocer más al respecto?

WhatsApp no es más que un servicio de mensajería instantánea por internet que tiene la facultad de conectar a dos o más personas sin importar su distancia mediante distintas formas de comunicación, entre las que destacan los mensajes de texto, las notas de voz, las imágenes, los videos y, más recientemente, emojis y stickers.

¿WhatsApp tendrá stickers exclusivos para la comunidad premium?

Será en 2026 cuando WhatsApp lance una función que conlleve un pago mensual a sus usuarios a fin de que estos eviten ver anuncios o publicidad en su cuenta personal. Vale mencionar que esta función no será obligatoria, sino que más bien dependerá del interés y el deseo de cada uno de sus activos a nivel mundial.

Aunado a ello, distintos expertos en la materia consideran que este servicio tendrá un plan de pago con el que se podrá acceder a distintos beneficios adicionales, y uno de ellos es precisamente el uso de stickers exclusivos y, a su vez, el acceso a colecciones que te ayudarán a personalizar aún más las conversaciones entre dos o más personas.

Del mismo modo, se espera que esta nueva versión cuenta con estilos y temas visuales cada vez más amplios que permitan modificar la apariencia de WhatsApp, así como tonos personalizados para elegir distintos sonidos de notificación. Finalmente, se espera un mayor número de chats fijados, los cuales superarán el límite que hay en la actualidad.

¿Por qué WhatsApp buscaría cobrar a sus usuarios?

La intención de WhatsApp responde completamente a su necesidad de hacer la aplicación más rentable en función del gasto que conlleva su realización. Ante ello, el modelo de cobranza mensual permitirá a la misma mantenerse abierta a todo el público a través de una experiencia que sea cada vez más personalizada.