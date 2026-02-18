WhatsApp Web estrena llamadas de voz sin el uso del teléfono; ¿cómo activar esta función?

Una de las funciones por las cuales WhatsApp ha logrado trascender en el ámbito nacional e internacional deriva de la forma en cómo le permite a los usuarios conectarse con los demás desde su laptop o computadora mediante el formato WhatsApp Web, el cual ha ganado muchos adeptos en los últimos meses.

WhatsApp Web no es más que una extensión de la propia aplicación de Meta con la cual el usuario puede mantener abierta su cuenta desde su laptop o computadora a través del código QR, lo cual le ayuda a no perder demasiado tiempo al revisar su celular para contestar mensajes. Ahora bien, ¿sabías que ya existe la función de llamadas de voz en esta herramienta?

¿Cómo activar la función de llamadas de voz desde WhatsApp Web?

Se trata de una de las revoluciones de comunicación más esperadas por los millones de fanáticos de WhatsApp alrededor del mundo, pues no es más que la implementación de llamadas de voz y video mediante WhatsApp Web, lo cual permite tener conversaciones en tiempo real desde el navegador sin la necesidad de usar la aplicación del teléfono celular.

@adslzone WhatsApp Web permitirá llamadas y vídeollamdas desde el navegador AL FIN #whatsapp #videollamada #llamadas #navegador #web ♬ sonido original - ADSLZone

Esta función transforma la plataforma web en un centro de interacción y ya está disponible para algunos usuarios, por lo que se espera que llegue a todos con el pasar de los meses. Esta función habilita llamadas de voz y video y, para activarla, solamente debes abrir un chat desde WhatsApp Web y dar clic en el botón de llamada.

Esta interacción se dará mediante el cifrado de extremo a extremo con el protocolo Signal, el cual tiene la función de proteger la conversación de la misma forma que ocurre en el teléfono celular. Con ello, se espera que millones de usuarios alrededor del mundo puedan recibir y, a su vez, realizar llamadas desde su laptop.

¿Es necesaria una aplicación adicional para llamar desde WhatsApp Web?

La respuesta es no. La conexión se establece de inmediato mediante el navegador de tu preferencia sin la necesidad de requerir el uso de aplicaciones adicionales; además, es preciso que sepas que la seguridad se mantiene intacta, por lo que es posible compartir pantalla y colaborar en tiempo real con otra persona o un grupo de personas.