Exhiben a Shakira por “empujar” a un niño para abrazar a su hijo

La cantante colombiana aprovechó su estadía de conciertos en Estados Unidos para estar con sus hijos, quienes están de estreno con lo que es su primera canción. Aunque esta no es en un ámbito profesional, sino parte de un proyecto escolar de las clases de música donde ambos participan. En los días pasados se hizo viral esto, porque además de la impresión de ver a los hijos de Shakira siguiendo sus pasos, un detalle de la barranquillera incomodó a algunos internautas.

La academia de música concretó un proyecto final con Milán y Sasha como parte de la banda de infantes. La canción llamada “The One” se estrenó en YouTube y fue laureada en general por los usuarios de redes. Ahí se puede ver como Sasha participa como cantante y Milán es quien toca la batería.

Shakira tiene mal gesto con un niño del grupo musical

Aunque Milán y Sasha se llevan los reflectores por ser hijos de Shakira y Piqué, el conjunto que los maestros juntaron tienen a otra chica como voz principal, a otra adolescente tocando el bajo, un niño tecladista y otro más tocando las guitarras. Por ello, no era un momento solo de la familia de la colombiana.

Como parte de la presentación de la canción, se hizo una gala tipo alfombra roja donde Shakira estuvo presente. Allí obviamente los reflectores se los llevó ella por el poder mediático que posee. Y justamente en un momento de la noche se ve como la cantante “mueve” a un niño para que en dicho espacio entrara Milán, quien se tomaría una foto con su madre y su otro hermano. Ante eso muchos se le fueron encima por quitar al niño y querer ser protagonista, aunque muchos otros dicen que están exagerando totalmente.

¿Gerard Piqué estuvo en esta gala con sus hijos?

No. Gerard Piqué no se vio involucrado en este evento con Sasha y Milán, aunque ya se ha indicado que el español apoya por completo el desarrollo musical de sus hijos. Pese a que muchos decían que estaba en contra por no querer que siguieran los pasos de su mamá, está más presente de lo que muchos creen, dicho por un propio maestro de música de los niños.

