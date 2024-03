Shakira estrena ‘Puntería’, te decimos su significado y mejores frases

Los fans de la cantante Shakira están felices por su regreso a la música, ya que recientemente estrenó su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, con el que muchos aseguran que la colombiana dejó en el pasado a Gerard Piqué, de quien se separó en el 2022. Este es un proyecto lleno de sorpresas, como ‘Puntería’, tema en el que también participa la estadounidense Cardi B.

Esta canción es una de las más esperadas en los últimos tiempos, debido a que Shakira y Cardi B explicaron que la alianza nació en París, donde coincidieron en el desfile de Fendi en la pasada Semana de la Moda, en el que la rapera se acercó a la intérprete de ‘Loba’ para decirle: “Eres parte de mi vida”.

Dentro de las frases que interpreta Shakira y que más han llamado la atención, destacan: “Tú tiene’ buena puntería, sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’” y “Me ataca ‘onde más duele, tú a mí no me conviene’”. Pero las más polémicas dentro del rap de Cardi B se encuentran: “Dame de tu fire, apriétame las nal*$# aunque tú no seas pa’ mí" y “Muérdeme duro, de este cu*$ nunca te olvides”.

¿Cuál es el significado de la canción ‘Puntería’ de Shakira?

El significado de ‘Puntería’ es la inspiración del deseo en la atracción y en esa manera de enamorarse de alguien que sabe atacar tus vulnerabilidades. En el videoclip, basado en la mitología de la Antigua Grecia, se puede ver a Shakira lanzando un flechazo a un centauro que es interpretado por el actor Lucien Laviscount, al que después ella misma intenta sanar. Además, se aprecia como poco a poco queda rendida ante sus encantos.