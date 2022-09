Shakira continúa en el ojo del huracán tras sus problemas fiscales y separación de Piqué. La cantante colombiana es acusada de supuestamente abandonar a un hijo, fruto de su antigua relación sentimental con el actor Santiago Alarcón.

Fue el mismo Santiago Alarcón quien decidió utilizar su cuenta de Instagram para hablar de lo sucedido. El actor se negó a revelar el nombre de su supuesto hijo, así que lo llamó El Muchacho en todo su video.

Santiago declaró que El Muchacho intentó extorsionarlo a cambio de su silencio, por lo que él decidió contar la verdad ante sus millones de seguidores.

El Muchacho habría nacido en el año 1992, cuando Santiago era tan sólo un niño de 12 años, mientras que Shakira apenas tenía 15 años para ese entonces.

Alarcón reveló que el primer intento de extorsión fue hace cuatro años, cuando su supuesto hijo lo contactó por medio de un mensaje. El Muchacho habría viajado de Canadá a Colombia para conocer a su “verdadero padre”.

“Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, dijo.

Hasta el momento, Shakira no ha dado una opinión al respecto, pues actualmente continúa enfrentando la separación de Piqué en compañía de sus dos hijos Sasha y Milan.

¿Quién es el papá del supuesto hijo abandonado de Shakira?

Santiago Alarcón es un actor colombiano reconocido por su papel protagónico de Germán en la serie El Man es Germán de RCN Televisión.

El actor tiene 42 años de edad, además de estar en una relación sentimental con Cecilia Nava. Tiene dos hijos que responden a los nombres de Matías y María, quienes constantemente posan en sus redes sociales.

Santiago nació el 23 de noviembre de 1979, posteriormente realizó una carrera en el mundo de la actuación y en Instagram acumula 1.3 millones de seguidores.

