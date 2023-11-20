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FOTOS | Shakira lanza un delicado dardo a Piqué, ¡sí, aún tiene mucho por decir!

La colombiana expuso cómo es ahora su vida y la de sus hijos, ¡dejó en claro que ahora son más felices! Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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