Shakira estrena novio: FOTO desata rumores de romance.

La famosa cantante colombiana, Shakira ha estado en relaciones públicas con varias parejas a lo largo de su vida. Entre sus parejas anteriores se encuentran el abogado Antonio de la Rúa, el actor Osvaldo Ríos, entre otros, pero la relación más conocida y duradera de Shakira ha sido con el futbolista español Gerard Piqué. Juntos, tuvieron dos hijos y formaron una de las parejas más populares y queridas del mundo del entretenimiento.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

Sin embargo, a finales de 2021, se anunció que Shakira y Gerard Piqué habían terminado su relación después de más de una década juntos. Sin embargo parece que la cantante colombiana está de vuelta al ruedo.

Resulta que Shakira, en su recientemente visita a Estados Unidos, decidió asistir a un partido de hockey de los New York Islanders. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pero lo que llamó la atención fue que ¡iba acompañada de un hombre misterioso! Sí, así como lo leen, la intérprete de “Te felicito” no estaba sola y dejó a todos con la intriga sobre quién podría ser su nueva conquista. ¿Será que ya superó a Gerard Piqué y está lista para una nueva aventura amorosa? Lo que es seguro es que su presencia en el partido causó revuelo y especulaciones.

¿Quién es el misterioso hombre con quien estuvo Shakira?

Parece que el misterio del acompañante de Shakira en el partido de hockey se ha resuelto. Resulta que la cantante colombiana llegó nada más y nada menos que ¡con Carson Daly! Efectivamente, el mismo presentador de The Voice, el programa de televisión en el que la originaria de Barranquilla fue coach en una de las temporadas. La noticia de que podrían tener un romance no tardó en correr como pólvora y las redes sociales se inundaron de especulaciones y comentarios al respecto. Y no es para menos, porque dicen que ya se les ha visto juntos en otras ocasiones. ¿Será que entre ellos hay más que una amistad?

