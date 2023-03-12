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FOTOS | Shakira no se guarda nada y apunta contra Piqué en programa de televisión.

La colombiana contó qué la llevó a escribir “BZRP Music Sessions 53".

Por: TV Azteca

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