Boda con temática de Shrek se lleva las palmas en internet. (VIDEO)

Realizar bodas temáticas cada vez es más común entre los novios, quienes brillan en la pista al ritmo de sus personajes favoritos.

Tal es el caso de una pareja mexicana que no escatimó en gastos para lucir como Shrek y Fiona de la popular película producida por DreamWorks Animation.

El video de la peculiar boda fue compartido en TikTok por Chio Reséndiz, quien amenizó el momento con la canción Yo Quiero Un Héroe.

Pintados de verde y disfrazados idénticos a los personajes de Shrek, esta pareja se llevó las palmas y millones de reproducciones en TikTok.

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Boda de Shrek se viraliza en todas las redes sociales

La boda al estilo Shrek cuenta con ocho millones reproducciones en TikTok, 650 mil ‘Me Gusta’ y 5 mil comentarios.

“Los quiero mucho pareja que se casó con temática de Shrek”, es uno de los comentarios con más ‘Likes’ en la publicación.

Llamó la atención que los invitados a la boda también llegaron ad hoc al evento, pues utilizaron atuendos de Hada Madrina, brujos, hechiceros y hasta un ‘bebé dragón’ que se robó los reflectores.

Otros usuarios de las redes sociales también destacaron la creatividad de los mexicanos al festejar una de las fechas más importantes al estilo de una cinta animada.

Ante el furor del primer video publicado, Chio Reséndiz decidió publicar la segunda parte de la boda, donde se pudo ver a la novia entrar al recinto con un ramo de flores de colores.

En otra parte del mismo filme se puede ver a los novios montados en la parte trasera de una camioneta, donde también sobresalen dos jóvenes vestidas de aldeanas de Muy Muy Lejano.

“La única boda a la que sí iría”, “La boda perfecta no existe…” y “Razones para no irte a vivir a Suiza”, escribieron otras personas en las plataformas digitales.

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