Los disfraces más criticados de Memo Aponte que te quitarán el sueño.

El nombre de Memo Aponte se volvió tendencia en todas las redes sociales tras crear un extraño y perturbador tributo a Space Jam.

Y es que, el famoso actor de doblaje, se caracterizó de Bugs Bunny, mientras que su equipo se enfundó en disfraces de Porky, Speedy González, Pato Lucas y otros más.

Usuarios de las redes sociales expresaron todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, pues quedaron aterrorizados ante los disfraces mal logrados del artista.

No es la primera vez que Memo Aponte realiza un cosplay mal logrado, pues tiene todo un historial de producciones que desatan horror entre el público mexicano.

Los Simpson, Las Chicas Súper Poderosas, Trolls, Baby Yoda, Shrek y otros personajes han servido como inspiración para el controversial actor de doblaje.

Te puede interesar: Salma Hayek al borde de la muerte: “Prefiero morir en casa”.

¿A qué se dedica el polémico Memo Aponte?

Memo Aponte se dio a conocer por incursionar en el mundo del doblaje desde muy temprana edad, pues prestó su voz para Nemo en la película Buscando a Nemo.

El artista demostró que su pasión es realizar doblaje, pues también debutó en otros papeles como Cody Martin en la serie de The Suite Life of Zack & Cody y como Phineas en Phineas and Ferb.

Memo también es un influencer que acumula 1 millón de seguidores en Instagram, red social donde comparte sus extraños videos y caracterizaciones con su grupo de amigos.

Y es que, Aponte, ha demostrado no tener miedo a las críticas, pues constantemente da de qué hablar con sus perturbadores cosplays.

El artista mexicano tampoco ha respondido a las críticas, pues millones de personas se volvieron en su contra por la mala calidad de sus disfraces.

Mientras tanto, te dejamos los disfraces de Memo Aponte más criticados, que seguramente te quitarán el sueño esta noche.

También te puede interesar: Las pruebas que revelarían el tercer embarazo de Kimberly Loaiza.