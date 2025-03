“Si Tú Te Atreves”, ¿la canción que ya hablaba sobre el romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas?

En una entrevista que concedió Manuel Alejandro, reveló cuál es la canción de Luis Miguel que ya hablaba de su romance con Paloma Cuevas, su actual pareja.

“Andaba (ella) por ahí con su marido, que era la mujer que tiene hoy. Esta canción, conociendo a Luis Miguel, veía que podía terminar por ahí como terminó. Se llama “Si Tú Te Atreves”, reveló Manuel Alejandro.

“Como era una cosa muy especial desde dos amigos, amigos eran ellos, era ella porque a mí me constaba porque yo conocía a los dos y yo decía: ‘Pero esto no puede ser, pero qué van a hacer, entonces escribí “Si Tú Te Atreves” como no querían hacer daño a esa tercera persona, lo que se dicen es ‘si tú te atreves terminamos’, es lo que dice y que al final no se atrevieron y a los años se supo y pues no se atrevieron”, agregó Manuel Alejandro.

“Fíjate tú, quién lo iba a decir, para mí era amor en aquella época, pero cuando te llama te llama”, finalizó.