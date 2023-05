Este es el significado oculto detrás del 11:11.

Hay momentos en los que ponemos mucha atención en el reloj y de forma inevitable queremos saber si nos encontramos con ciertas coincidencias en lo que al horario se refiere. Y hay ocasiones donde esto tiene ciertas historias que contar y aquí hablaremos del significado oculto detrás del 11:11.

Lo primero que tenemos que decirte es que esto constituye lo que son las llamadas Horas Espejo. Las mismas son aquellas en las que vemos una repetición en horas y minutos en relojes digitales o desde el propio celular entre los dos puntos. En algunos casos también pueden leerse de la misma manera de izquierda a derecha y al revés. Y hay muchas como podrás imaginarte.

¿Cuál es el significado oculto detrás del 11:11?

Lo referido al significado detrás del 11:11 habla de relajación como también que debes dejar atrás el estrés que te está afectando y el mismo que tan poco bien hace.

La numerología indica que las horas espejo tienen un significado especial como si se tratara de un llamado que le indica a una persona que se encuentra en armonía con el universo que en este momento está tomando decisiones sabiamente. A su vez, los especialistas en el tema consideran que son señales de buena suerte. Vale decir que también los conocedores en astrología dicen que se trata de un recordatorio de los ángeles para avisarte que es el momento ideal de lograr que tus proyectos tengan el éxito que tanto deseas.

Mirar el tiempo con esta singular coincidencia también es conocido como La Hora Mágica. Según expertos en espiritualidad y astrología no se debe tener miedo al llamado de Ángel de la Guarda que busca brindarte la calma que necesitas o la fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles por las que estás pasando por lo que no es malo ver muchas horas espejo. No tienes que tener miedo alguno si esto sucede así que calma ante estos momentos que no haya a lo que debas temer.