Estos fueron los cambios que se confirmaron en el Sin Palabras.

Después de que la semana pasada el equipo del Pueblo abandonó el Sin Palabras en Venga la Alegría, la producción anunció nuevos cambios que se dieron a conocer en el programa de esta mañana.

¡Final semanal llena de emoción en el Sin Palabras!

“Los últimos acontecimientos ocurridos durante el Sin Palabras en Venga la Alegría no pueden pasar desapercibidos. La producción ha tomado cartas en el asunto y este lunes se darán a conocer las sanciones y medidas a implementar”, señalaba un mensaje en las redes sociales de Dio Lluberes.

En el juego de Sin Palabras de esta misma mañana se dieron a conocer los nuevos cambios, pues dos participantes se integraron al juego y nuestro querido Roger González dejó su papel como juez.

¿Cuáles son los nuevos cambios en el Sin Palabras?

El equipo del Favorito abre sus puertas para recibir a Ismael Zhu El Chino y a Kristal Silva, esta última expresó su emoción luego de unirse al juego predilecto por los televidentes.

“Soy Favorito, ahí estaré el día de mañana dándolo todo... necesito clases, eso es una realidad porque ya tengo rato que no participo. Lo voy a dar todo, agárrense porque no me voy a dejar”, dijo la conductora.

Mientras Horacio Villalobos está conduciendo Soy famoso ¡sácame de aquí!, El Chino tomará su lugar en las próximas semanas.

Además, Patricio Borghetti se convierte en el nuevo juez del Sin Palabras, quien no perderá detalle de todo lo que pasa en el juego favorito de los televidentes.

