¿Cuáles son los síntomas de Henipavirus, el nuevo virus que es una amenaza?

Un estudio reciente reveló la presencia de un nuevo virus llamado Henipavirus o Virus de Nipah en dos provincias de China (Shangdon y Henan), el cual es de origen animal y podría tener hasta un 75 por ciento de letalidad.

Hasta ahora se han detectado 35 casos, ninguno de ellos grave, de acuerdo con el diario Global Times que citó un artículo publicado por científicos chinos y de Singapur en el New England Journal of Medicine en donde se explica que “la investigación posterior identificó a 35 pacientes con infección aguda por henipavirus Langya en las provincias chinas de Shandong y Henan, entre los cuales presentaron la siguiente sintomatología”.

¿Cuáles son los síntomas del Henipavirus? Para el Henipavirus no existe vacuna ni tratamiento, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y fue detectado mediante muestras tomadas de la garganta de pacientes que habían tenido contacto reciente con animales y se asocia con síntomas como:

Fiebre

Fatiga

Tos

Anorexia

Mialgia

Náuseas

Dolor de cabeza

Vómitos

Alteración de la función hepática y renal

Mientras que en casos graves aparecen encefalitis y convulsiones, que podrían derivar en un estado de coma en 24 o 48 horas.

#MUNDO | 🇨🇳 China ha publicado los resultados de un estudio científico en el que se ha detectado 35 contagios en humanos de un nuevo virus de origen animal del tipo Henipavirus en dos provincias diferentes. Preocupa que este patógeno pueda convertirse en una nueva pandemia. pic.twitter.com/2KuZRyT6w6 — Por la calle del medio (@plcdelmedio) August 9, 2022

¿Cómo se transmite el Henipavirus?

El Global Times señala que hasta ahora no existe transmisión de persona a persona; sin embargo, no se descarta que en algún momento pueda darse. Así mismo, con base en los primeros análisis, se detectó el virus en cabras, perros y 25 especies de animales salvajes, no obstante, se aloja principalmente en murciélagos de fruta y cerdos.

Por su parte, el subdirector del departamento de Patologías Infecciosas del Hospital Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan (Shanghái), declaró que “el coronavirus no será la última enfermedad contagiosa que provoque una pandemia, ya que nuevas enfermedades tendrán un impacto cada vez mayor en la vida diaria de la raza humana”.