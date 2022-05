El Servicio Sismológico Nacional (SNN) reportó esta tarde un sismo de magnitud preliminar 5.5 en Oaxaca.

El epicentro del sismo fue localizado a 41 kilómetros al noreste de la Crucecita, Oaxaca en punto de las 16:43 y tuvo una profundidad de 12 kilómetros, de acuerdo con el reporte del SNN.

Por su parte, Protección Civil reportó que activaron los protocolos en ocho regiones del estado tras el sismo.

Hasta el momento, las primeras revisiones no han reportado daños. Mientras que, en la Ciudad de México, no sonaron las alarmas porque no lo ameritaron, así lo dijo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

¿En qué estados se sintió el sismo de este día?

Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México fueron las entidades del país donde el movimiento telúrico fue perceptible. En el caso de la capital, usuarios de redes sociales revelaron que el sur y el centro fueron las zonas donde se sintió más el temblor; por fortuna, no se reportaron daños.