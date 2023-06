Sismos silenciosos: ¿Qué son y cómo anticipan la llegada de un terremoto?

Trasciende que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han logrado medir por primera vez la rotación del fondo oceánico, mismo que produce los sismos silenciosos o lentos y que podrían ayudar a comprender el origen de los grandes tsunamis y realizar un pronóstico de terremotos en México.

Vimos labores de ayuda en una de las zonas más afectadas de Turquía.

Los resultados fueron registrados por un grupo de sismólogos del Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM para el proyecto SATREPS entre el 2016 al 2022 en cooperación con la Universidad de Kioto, Japón. De este modo, fue instalada una red anfibia de dispositivos de investigación en las costas mexicanas de Guerrero con el fin de estudiar sismos silenciosos y sus efectos en las placas tectónicas.



Entre los principales hallazgos, encontraron que los últimos seis sismos grandes con epicentro en Guerrero y Oaxaca sucedieron luego de varios de menor magnitud o sismos silenciosos. Por tal razón, Vladimir Kostolglodov, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, expresa que “cuando es estable el régimen de eventos lentos cada cuatro años, hay que esperar que pueda ocurrir un sismo, no ciertamente que ocurra, pero puede ocurrir”.

Te puede interesar: ¿Por qué hay sismos con epicentro en la CDMX?

¿Qué son los sismos silenciosos?

Los sismos silenciosos o lentos son los deslizamientos en el contacto entre dos placas tectónicas, es decir, movimientos telúricos que se caracterizan por ser de baja intensidad y larga duración, que pueden durar horas o meses, y son imperceptibles para el ser humano.

Según la UNAM, en el caso de México, los sismos silenciosos duran hasta seis u ocho meses y ocurren entre las placas tectónicas de Cocos y la de Norteamérica, y como se ha dicho antes, sin ser percibidos por los seres humanos.

En suelo mexicano, los sismos silenciosos tienen lugar con cierta periodicidad, cada 3.5 años en Guerrero y 1.5 en Oaxaca aproximadamente. “La mayoría se produce a mayor profundidad (sobre la interfaz de las placas) que es donde suceden los terremotos potencialmente devastadores”, asegura Victor Manuel Cruz Atienza, líder del proyecto e investigador del IGF.

¿Cómo es que anticipan la llegada de un terremoto los sismos silenciosos?

Al respecto, Victor Manuel Cruz comenta que “los sismos lentos son una condición necesaria, más no suficiente para un terremoto”. En este sentido, Vladimir Kostolglodov, también explica que “si empieza un evento lento, hay que tener cuidado. Todavía faltan investigaciones, pero esto es importante porque podemos hacer, no pronóstico, no predicción, pero cierto tipo de precaución”.

En medio de una conferencia de prensa, lograron detallar las observaciones de su investigación, explicando que por lo menos seis terremotos ocurrieron luego del inicio de un sismo silencioso o lento. Ya que luego de ser descubiertos en 1997, algunos sismos silenciosos se han logrado registrar antes de ocurrir terremotos. Sin embargo, los expertos de la UNAM señalan que es necesario continuar con la investigación.

Te puede interesar: Sismo: ¿Cómo armar tu mochila de emergencia?