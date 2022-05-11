Enorme socavón se abre en la sala y se “come” a joven.

Las redes sociales suelen darnos muchas noticias llamativas y en este caso nos toca hablar de un enorme socavón que se abrió en una sala y se “comió” a un joven.

Este hecho sucedió en Sinaloa, en la madrugada del martes en la calle 18 de Febrero, entre las calles Cebolla y Lechuga, que pertenece a la Colonia Juntas de Humaya, capital de este estado, y está de más está decir que tomó a todos por sorpresa, pues cuestiones de este tipo no son nada comúnes.

¿Cómo ocurrió el socavón que se "tragó" a un joven?

Los vecinos escucharon un fuerte estruendo en una de las viviendas. Todos se levantaron alarmados y al revisar el área de la sala descubrieron que Martín “N”, de 25 años de edad, pedía auxilio para salir del socavón en el que cayó.

Martín “N” dormía tranquilamente en un sillón cuando, en forma imprevista, el piso cedió y se abrió un enorme socavón, el cual se lo tragó, por lo que este al sentir que caía al vacío intentó ponerse de pie. Pudo ser auxiliado por familiares para lograr salir del enorme hoyo que se formó en la sala de su hogar, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio, los cuales al inspeccionar el lugar detectaron que cerca de la propiedad pasa un túnel.

#Socavón de 2m se “tragó” a un joven con todo y sillón en su sala, por un #Narcotúnel que pasaba en su colonia en Culiacán, Sinaloa, cayó entre dos y tres metros; solo recibió algunos golpes. pic.twitter.com/SFJFph94jO — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) May 11, 2022

El Secretario de Obras Públicas del Estado se presentó en el lugar para controlar la situación e inmediatamente dispuso que se rellenara el túnel que presuntamente fue construido hace 10 años como para dictaminar que se va a inspeccionar su trayectoria para evitar que otras personas en otras viviendas padezcan la mala suerte que tuvo Martín que se encontró en un problema extraño e inesperado aunque, es válido decirlo, está bien y no presenta lesiones.

