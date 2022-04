Sofía Aragón responde a las críticas tras dar su opinión sobre Debanhi.

Sofía Aragón se presentó en nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para responder a las críticas que recibió tras dar su opinión respecto al caso de Debanhi. La conductora mexicana aclaró la situación con este mensaje.

“No me preocupan tanto los ataques... por lo regular no los leo o no me doy el tiempo de contestarlos; sin embargo, creo que esta vez fue necesario. No por el ataque a mí, sino por una mujer atacando a otra mujer respecto a este tema”, expresó en VLA.

“Todas las mujeres de México , y quizá del mundo, hemos sufrido algún tipo de acoso, violencia hacia nosotras, discriminación por ser mujeres. Creo que es responsabilidad como sociedad que demos voz y que encontremos nuestra forma de intentar combatirlo. Sé que no va a ser algo de la noche a la mañana, pero me parece desafortunado que una mujer ataque a otra por levantar la voz en este tema, cuando nos están matando y violando”, continuó.

La presentadora de Venga la Alegría Fin De Semana invitó a todos a apoyar desde su propia trinchera y a alzar la voz.

Tendríamos que encontrar forma de darle voz a este movimiento, desde la trinchera donde estés para terminar con esta situación y encontrar un país seguro para todas

Sofía Aragón pide un alto a la violencia

Sofía Aragón hizo un llamado para hablar de la violencia a la mujer todos los días: “Las marchas feministas solamente suceden una vez al año, pero es responsabilidad levantar la voz los 365 días. Hay muchas formas en que las mujeres podemos expresarnos, decir lo que opinamos, lo que creemos y darle voz a todas esas mujeres que han sido silenciadas”, expresó en VLA.

Yo quise darle voz a Debanhi al igual que todas las mujeres que han sido silenciadas. Ojalá que dejemos de tener nombres todos los días de mujeres desaparecidas, de mujeres que han sufrido abuso sexual y así poder encontrar solución a este tema

Sofía Aragón declaró que es momento de romper con los prejuicios y las críticas de mujeres a otras mujeres.

“Hay que romper con las críticas, con los prejuicios que se hacen de una mujer a otra. Nosotras tenemos la responsabilidad de levantar la voz por todas aquellas que ya no pueden”, concluyó.

