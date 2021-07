Sofía Castro desmintió que su mamá Angélica Rivera sufrió violencia familiar.

Sofía Castro negó para Venga la Alegría que su mamá Angelica Rivera sufrió violencia de genero con algunas de sus exparejas. La actriz también confesó que no le gusta hablar de su familia porque no le corresponde.

Sofía Castro rara vez habla de su mamá, papá o hermanas

¡Sofía Castro desmiente, entre risas, la noticia que circuló que su mamá, Angélica Rivera, estaba en planes de regresar con su papá, ‘El Güero Castro’!

“Para nada, no fue así, cero. A mí no me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni de la vida de mi mamá porque no se me hace correcto”, expresó la joven en exclusiva para VLA.

Sofía Castro confesó que sufrió violencia de género hace algunos años con uno de sus exnovios. La artista, de 24 años, se atrevió a alzar la voz con la motivación de su actual pareja sentimental Pablo.

Yo hablo por mí y por eso fue que yo conté mi propia historia para levantar la voz a favor de muchas mujeres. Mi novio Pablo me dijo ‘no tengas pena de contar lo vivido, todo lo que pasaste es lo que ahora eres’

La actriz quiere animar a todas las mujeres a alzar la voz y no quedarse calladas ante cualquier caso de violencia.

“Tenemos que estar alerta porque todos los días las mujeres sufren ese tipo de violencia y es importante alzar la voz”, expresó.

Sofía Castro revela algunos planes a futuro con su novio Pablo

La hija mayor de Angelica Rivera se dijo más que enamorada de su novio Pablo y ambos tienen planes de formar una familia muy pronto.

“Pablo y yo tenemos el mismo plan de compartir la vida juntos, de formar una familia y se dará cuando se tenga que dar. Estoy muy enamorada y contenta. Lo más importante es tener un hombre que te respalde, te apoye, te respete, que te cuide y te valore como mujer”, subrayó en exclusiva para Venga la Alegría.

Sofía Castro no tiene tanto interés por el valor del anillo de compromiso, sino por crear una relación sana con su novio.

Las cosas materiales van y vienen, y no hay que ponerle valor a una cosa. Al final, no es el valor del anillo lo que importa, sino lo que tienes tú con esa pareja

Por el momento, la artista se mantiene enfocada en sus recientes proyectos profesionales, ya que es la imagen principal de la marca de shampoo de su padre El Güero Castro.

“Para mí es un honor y una alegría estar en este proyecto, que me hayan confiado ‘LU’ y que me hayan confiado ser la protagonista juvenil de esta historia”, concluyó.

