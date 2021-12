¿Sigues soñando con tu ex? Descubre qué significa.

Los sueños siempre han sido un misterio para la humanidad, pues desde el principio de los tiempos se ha buscado una explicación para cada uno de ellos.

Te puede interesar: Estos son los signos del Zodiaco más difíciles de engañar.

La realidad es que todas las personas sueñan y la mayoría de las veces son cosas sin sentido, pero hay algunos que se repiten mucho, lo cual pueden generar intriga y preocupación; por eso varios especialistas han tratado de encontrarle un significado.

La especialista en análisis de sueños, Lauri Quinn Loewenberg, realizó una encuesta para determinar cuáles son los más comunes y entre ellos destacan: ser perseguido, perder uno o varios dientes y la pérdida de un ser querido.

En este último destacó que muchas personas sueñan con su expareja, fue tanto su interés en este sueño, que decidió analizar qué lo ocasiona.

El significado de soñar con tu ex

De acuerdo con la investigación de Laura Loewenberg, la mayoría de las veces en las que soñamos con una expareja sentimental significa que hay asuntos pendientes por resolver que, de no ser atendidos, puede provocar un desgaste personal o incluso de nuestra relación actual.

Por eso, a continuación, te dejamos los sueños más comunes y su significado.

Soñar que te piden perdón y quiere regresar: Esto no quiere decir que tu pareja sea la que tiene ese sentimiento, sino que alguna parte de ti desea su regreso.

Revivir la ruptura: No has superado por completo la separación y tienes un trauma psicológico sin trabajar.

Soñar que estás matando a tu ex: Tienes resentimientos y frustraciones guardadas.

Convivir con su familia: Tu cerebro trata de entender por qué esa persona ya no es parte de tu rutina.

Soñar que tienes relaciones con él/ella: Uno de los más recurrentes; se debe a que tu mente extraña el contacto físico con esa persona.

También te puede interesar: Estos son los signos del zodiaco que logran cautivar a cualquier persona.

Tiene una nueva pareja: No has cortado por completo el lazo que tenían y no has dejado ir los sentimientos hacia esa persona.