Stephanie Salas y Humberto Zurita hacen su primer viaje juntos.

Después de tantos rumores y especulaciones al respecto, Stephanie Salas y Humberto Zurita oficializaron su romance, desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas y aclamadas de las redes sociales.

Humberto Zurita nos visitó para platicar detalles de ‘Papito Querido’.

En las últimas horas, Michelle Salas se encargó de compartir en su cuenta de Instagram un video de las vacaciones en familia que la pareja hizo. La hija de Luis Miguel captó a la pareja de tórtolos caminando en la playa con un atuendo muy ad hoc con la ocasión, aunque no reveló detalles del lugar donde se encuentran.

En el clip se alcanza a ver a Stephanie salas luciendo un increíble vestido de mezclilla, lentes de sol, sobrero negro y un bolso en color café, mientras que Humberto luce una camisa rosada y pantalones claros.

¿Qué dijo Michelle Salas? A la publicación, Michelle Salas le añadió un pequeño toque humorístico, ya que durante la grabación del video se tropezó y casi se cae: “¡Ah, casi me mato!”, dijo la nieta de Silvia Pinal, mientras Zurita la mira.

Michelle Salas muestra el romántico viaje de Humberto Zurita y Stephanie Salas pic.twitter.com/CMWihkIV91 — Lo + viral (@VideosVirales69) November 30, 2022

¿Cómo tomó Sebastián Zurita el romance de su padre con Stephanie?

Humberto Zurita reveló hace tiempo que sus hijos tomaron la noticia con mucha madurez: “Ellos me quiere ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye, voy a llevar a Stephanie’, (su hijo le preguntó): ‘¿cómo? ¿andas saliendo con Stephanie?... pues tráetela”.

“Oye y voy a llevar también a Camila y Michelle”, a lo que Sebastián respondió: ‘Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas, no sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero tráetelas’”, añadió en aquel entonces.

Además de compartir el plano personal y sentimental, Humberto Zurita y Stephanie Salas también compartirán escenario, así lo informó hace unos días el exesposo de Christian Bach, quien informó que su actual pareja se integrará al elenco de la obra teatral “Papito Querido”.