Así reaccionó el hijo de Humberto Zurita al romance de su padre con Stephanie Salas.

Humberto Zurita ha acaparado los reflectores en los últimos días tras darse a conocer que sostiene una relación sentimental con Stephanie Salas. En un principio la pareja fue captada en el aeropuerto y de vacaciones; sin embargo, decidieron mantener su romance en el anonimato, finalmente decidieron gritar su amor a los cuatro vientos y así reaccionó el hijo del actor.

En un encuentro con la prensa, Humberto Zurita habló por primera vez sobre su relación con la hija de Sylvia Pasquel y reveló qué fue lo que le enamoró de ella, pero también se dio el tiempo para compartir cómo reaccionaron sus hijos, Sebastián y Emiliano, cuando se enteraron de que estaba saliendo con alguien después de la muerte de su madre, Christian Bach.

Esto fue lo que enamoró a Humberto Zurita de Stephanie Salas

“Es muy culta, una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes. Me encantan. Esto del machismo habla mucho de que los hombres no quieren mujeres inteligentes a su lado para poderlas someter…. No, yo no, a mí me gusta la gente con cultura, con buena plática, optimista frente a la vida”, declaró.

¿Cómo reaccionó Sebastián Zurita al enterarse que su papá salía con Stephanie? El actor reveló que sus hijos tomaron la noticia con mucha madurez y “con el cariño y respeto que le tienen”.

“Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye, voy a llevar a Stephanie’, (su hijo le preguntó): ‘¿cómo? ¿andas saliendo con Stephanie?... pues tráetela’”.

“Oye y voy a llevar también a Camila y Michelle”, a lo que Sebastián respondió: ‘Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas, no sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero tráetelas’”, añadió.

Humberto Zurita también expresó su admiración para Stephanie Salas y la forma en que ha educado a sus hijas. “Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú nomás de ver a las hijas dices: ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado… es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”, finalizó.