Miss Venezuela, Stephany Abasali, dice que el resultado del Miss Universo no se puede cambiar

La venezolana Stephany Abasali, finalista del Miss Universo 2025, se pronunció por primera vez sobre las denuncias que han circulado en redes sociales respecto a una presunta falta de transparencia en los resultados. En una entrevista concedida al periodista venezolano Luis Olavarrieta, la modelo aclaró que no estuvo al tanto de ninguna irregularidad durante su participación.

“Yo no puedo decir eso. Si en mi mente hubiera tenido la sospecha de que la organización no actuaba con transparencia, jamás hubiera participado”, afirmó Abasali al ser consultada sobre las acusaciones. También señaló que, según su percepción, es poco probable que el resultado oficial cambie.

Respuesta a la reacción del público venezolano

En medio de la inconformidad manifestada por parte de seguidores venezolanos, Abasali pidió asumir el veredicto del jurado.

“Hay que aceptar la voluntad de Dios, ser maduros con lo que sucede… Es algo pasado, algo que no se puede cambiar, es una decisión tomada”, expresó.

La modelo destacó que llegar al grupo de las tres finalistas representó para ella un logro significativo, recordando que compitió con más de un centenar de aspirantes. “De 130 mujeres, llegar al top tres me llena de orgullo”, dijo.

Su relación con la coronada Fátima Bosh

Abasali también habló sobre su vínculo con la mexicana Fátima Bosh, quien resultó ganadora del certamen. Aseguró que entre ambas existe una relación cordial y que admiraba el potencial de Bosh.

“Quiero mucho a Fátima. Es una persona muy especial y nos llevamos muy bien en el concurso”, señaló.

Asimismo, expresó confianza en el desempeño de la nueva Miss Universo: “No tengo dudas de que va a gestionar este reinado de la mejor manera”. Añadió que le alegra que el título haya quedado en manos de una representante latina.

Planes tras el concurso

En la entrevista, Abasali informó que retomará sus estudios en economía, los cuales había pausado para enfocarse en la competencia internacional.

La modelo también agradeció al equipo que la acompañó durante su proceso rumbo al certamen en Tailandia, una experiencia que calificó como significativa en su trayectoria.

