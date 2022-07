Survivor México: Así calló Fátima a Yusef, él rompe en llanto. (VIDEO)

Survivor México ha estado bastante candente los últimos días debido a la llegada de nuevos elementos a la tribu de los Halcones, pues lejos de unirlos, se han desatado nuevos conflictos al interior, mismos que podrían debilitar al equipo en general.

¿Quién es la nueva sobreviviente de la tribu Halcón Survivor México?

Así llegó Fátima Pérez

Fátima Pérez entró en lugar de Tefi Valenzuela, quien abandonó al reality de supervivencia la semana pasada luego de recalcar que había cumplido su ciclo. La nueva integrante llegó en uno de los mejores momentos para la Tribu Halcón que acababa de ganar café y chocolate para comer en su campamento.

“Mi nombre es Fátima, soy mamá y tengo una nena de 4 años. Hago videos de YouTube con mi pequeña. La verdad me recibieron increíble”, dijo la influencer de 29 años que llegó montada en un barco y saludando a su nuevos compañeros de equipo.

¿Qué pasó en la tribu Halcón? La llegada de Fátima Pérez avivó los problemas internos, sobre todo en torno a Yusef Farah, quien desde su llegada a la tribu no ha parado de hablar de los Jaguares, algo que no ha caído nada bien entre los Halcones, quienes consideran que el exintegrante del Exatlón no está comprometido con su nuevo equipo.

Fátima llegó al relity con la espada desenvainada y a su llegada habló sobre lo que muchos de sus compañeros se han callado por días, al señalar que Farah no es un Halcón, por tanto, debería regresar con el equipo amarillo antes de causa más conflictos en su nueva tribu.

¿Yusef no está a gusto con los Halcones?

El camino para el exintegrante de la Tribu Jaguar no ha sido nada fácil, sobre todo después de que Survivor México tomara la decisión de mandarlo al equipo rival, donde no se siente nada cómo y, por ende, no fue muy bien recibido. Todo indica que su continuidad en el reality penderá de un hilo, pues tendrá que enfrentarse no solo a sus excompañeros sino también a los integrantes de su nueva tribu.