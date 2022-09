Survivor México: Cathe arremete contra Nahomi, revela cómo la traicionó.

Survivor México inicia su semana de Gran Final con el objetivo de tener a los tres finalistas que buscarán el título como el mejor sobreviviente y el premio de dos millones de pesos.

¡Unos Halcones bien comidos y roces entre Jacky y Cathe!

Luego de la eliminación de David Ortega, la polémica continúa por la presunta traición por parte de Nahomi, Julián y Kenta, que se han convertido en un bloque que busca colocarse en el último programa.

Sin embargo, aún quedan viejas rencillas que no se olvidan, así lo dejó claro Cathe quien recordó cómo fue que quien creía que era su amiga, Nahomi, la traicionó y con ello se concretó su eliminación.

Y es que señaló que lo primero que la hizo darse cuenta que algo se aproximaba fue cuando notó a La China nerviosa, por lo que en el Concejo Tribal sabía que votaría por ella. Indicó que eso solo “lo hace una persona manipuladora”, por lo que no le interesa hablar cuando Nahomi termine su participación en Survivor México.

En otros temas, Cathe aseguró que el nivel de supervivencia superó a Kenta, ya que afirmó que “se volvió loco, no sé qué está pasando con él”.

“Se volvió super loco, fue un Kenta que no es el mismo del que yo conocí el día uno que era todo paz, todo sen, tranquilo, el hambre si lo desconecto del mundo, está viviendo otra realidad, no sé que le está pasando en su cabeza, de verdad”, añadió para Chisme No Like.